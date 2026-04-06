Cup-Thriller im Elferschießen: In Velden feiern nur die Treibacher

Das war ein Cup-Thriller pur! Vor dem Duell in der Regionalliga Mitte am Freitag entschied der SK Treibach das Aufeinandertreffen mit dem ATUS Velden am Ostermontag im KFV-Cup vor mehr als 400 Zuseherinnen und Zusehern in der Waldarena für sich. Und wie es sich im Pokal gehört: im nervenaufreibenden Elfmeterschießen.

„Freue mich sehr für die Jungs“

Da waren die Jungs von Coach Charly Schweighöfer einfach souveräner, nach dem ausgeglichenen 0:0 der regulären Spielzeit versenkten die Gäste ihre Dinger zum 4:2-Auswärtssieg – und feierten natürlich das Weiterkommen ins Halbfinale nachher gemeinsam in der Kabine beim Rivalen. Nicht auf dem Platz, aber in Gedanken glückselig dabei: Kapitän Vahid Muharemovic, der aktuell beim Futsal-Nationalteam weilt – und so im Derby nicht mitmischen konnte. „Ein echtes Ausrufezeichen von meinen Jungs! Bravo“, so „Bujko“, der per Ticker nach Velden zugeschaltet war, gegenüber 5 Minuten. „Ich freue mich sehr für die Jungs, allein wegen der aktuellen Situation mit den ganzen Gesperrten und dann fehle ich ja auch noch. Der Sieg war ein ganz wichtiger Schritt für den Freitag, das wird zuhause auch eine ganz heiße Partie im zweiten Derby“, setzte er fort.

Schwere Verletzungen und „Revanche“ folgt

Traurige Gesichter dagegen bei den Hausherren nach dem Ausscheiden. Aus doppelter Sicht! Denn die Säulen Lausegger und Caculovic verletzten sich schwer und mussten ins Krankenhaus. Coach Marcel Kuster seufzt: „Wegen dieser Knieverletzungen ist der Ausgang des Spiels für mich zweitrangig. Die Karrieren der Jungs stehen auf dem Spiel! Glückwunsch an Treibach, wir haben bei den Elfmetern kläglich versagt.“ Die Reise im Pokal ist für die Wörtherseekicker also nun vorbei. Aber schon am Freitag gibt es in Treibach die Chance zur Revanche.