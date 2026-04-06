Polizei und Feuerwehr vor Ort: Ursache für Einsatz in Villach steht fest

Einsatz in der Villacher Innenstadt: Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Hintergründe des Einsatzes am Ostermontagabend sind derzeit noch unklar.

Polizei und Feuerwehr stehen am Ostermontag im Einsatz. Genaue Details zum Geschehen liegen aktuell noch nicht vor.

Polizei und Feuerwehr stehen am Ostermontag im Einsatz. Genaue Details zum Geschehen liegen aktuell noch nicht vor.

„Was ist in Villach los? Aktuell sieht man überall Feuerwehr und Rettung“, mit dieser Nachricht meldete sich am Abend des Ostermontages ein Leser gegenüber 5 Minuten. Tatsächlich kommt es in der Villacher Innenstadt zu einem Einsatz gleich mehrere Feuerwehren sowie mehrere Streifenwagen der Polizei wurden gesichtet. Ob es sich um ein Brandereignis handelt, ist noch unklar, seitens der Landespolizeidirektion Kärnten gibt es noch keine Informationen zum Geschehen, dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Update 20:00 – Rauchmelder als Ursache

Knapp eine halbe Stunde nach der Alarmierung gibt es bereits Entwarnung. „Es handelte sich um einen Heimrauchmelder“, erklärte Bezirksinspektor Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 20:10 Uhr aktualisiert