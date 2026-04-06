Drama in Villacher Wohnhaus: Rauchmelder rettet Katze das Leben

Ein piepender Rauchmelder rettete am Ostermontag in Villach einem Haustier das Leben. Da die Mieter nicht zu Hause waren, zählte für die Feuerwehr jede Sekunde.

Einsatzkräfte retten eine Katze aus einer verrauchten Wohnung in Villach und versorgen sie mit Sauerstoff. Ursache für den Brand war angebranntes Essen auf einem Herd.

Einsatzkräfte retten eine Katze aus einer verrauchten Wohnung in Villach und versorgen sie mit Sauerstoff. Ursache für den Brand war angebranntes Essen auf einem Herd.

Am Ostermontagabend kam es in einem Villacher Mehrparteienhaus zu einem gefährlichen Zwischenfall, der nur dank aufmerksamer Nachbarn und eines Rauchmelders glimpflich ausging – wir haben berichtet, dass es am Abend zu einem Einsatz in der Innenstadt kam. Gegen 19:30 Uhr schlug ein Heimrauchmelder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss Alarm, während gleichzeitig beißender Brandgeruch durch das Treppenhaus zog. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Perau mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen, da unklar war, ob sich noch Personen in den verrauchten Räumlichkeiten befanden.

©HFW Villach

Einsatzkräfte entdeckten Tier

Zwar trafen die Atemschutztrupps keine Menschen an, entdeckten jedoch in der dichten Rauchentwicklung die Hauskatze der Mieter. Das Tier wurde umgehend ins Freie gerettet und von den Feuerwehrleuten mit medizinischem Sauerstoff erstversorgt. Als Ursache für den Einsatz stellte sich angebranntes Kochgut auf einem eingeschalteten Herd heraus. „Dank der Auslösung des Heimrauchmelders und der raschen Alarmierung durch aufmerksame Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden“, berichtet Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Besitzer brachte Katze zum Tierarzt

Der kurz darauf zurückgekehrte Mieter übernahm sein Haustier und brachte es zur weiteren Behandlung zu einem Tierarzt nach Feistritz an der Drau, während die Feuerwehr die Wohnung mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreite. Insgesamt standen 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 21:35 Uhr aktualisiert