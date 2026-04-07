Weiterer Abschied beim VSV – nach vier Monaten

In Zukunft müssen die Villacher Adler auf Brett Budgell verzichten. Wie der VSV am 7. April bekannt gab, verlässt der 24-jährige Stürmer aus Kanada den Verein, dem er erst am 7. Jänner beigetreten war. Insgesamt lief er in dieser Zeit 19 Mal im Adlertrikot auf, wobei er vier Tore erzielte und weitere vier vorbereitete. Der VSV bedankt sich bei dem scheidenden Spieler und erklärt: „Auch in schwierigen Phasen gab er sich nie auf, rackerte unermüdlich für das Team und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft.“ Budgell ist nicht der Erste, der den Verein im Rahmen der Kaderplanung für die kommende Saison verlässt: Auch Allrounder Guus van Nes und Verteidiger Dylan MacPherson werden künftig nicht mehr für die Adler spielen.