Katic bleibt beim VSV – aber nicht als Spieler

Er ist seit Jahren eine tragende Säule bei den Adlern und ist aus dem Klub kaum wegzudenken. Doch dass es für den demnächst 37-jährigen Eishockey-Routinier Mark Katic auf dem Eis nicht mehr lange weitergehen würde, war eh klar.

„Katic-Gipfel“ am Dienstag

Am Dienstag nun kommt es beim VSV zum „Katic-Gipfel“ über dessen Zukunft. Denn das Karriereende ist klar und gegenüber 5 Minuten von den Verantwortlichen bestätigt. Dort stellt der verdiente Verteidiger den offenbar wohlwollend gesinnten Bossen seine Vorstellungen bei einem Mittagessen vor, wie er nach seiner aktiven Laufbahn dem Traditionsverein erhalten bleiben will. Eine Option wäre die Einbindung als „Skills Coach“ im Trainerteam. Der frühere Profi der New York Islanders, der in der abgelaufenen Saison 43 mal für Villach auf dem Eis stand, sieht seine Zukunft also weiter an der Drau. Den Fans wird es in jedem Fall taugen, wenn der gebürtige Kanadier ein Adler bleibt.