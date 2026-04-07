Erster Biodiversitätspark in Villach geplant

In der Tafernerstraße wird Villachs erster Biodiversitätspark realisiert - ein Lebensraum für Mensch und Tier, den Interessierte mitgestalten können. Am 17. April werden Fledermausboxen gebaut, Hecken errichtet und vieles mehr.

Schon in der Vergangenheit wurden Lebensräume für Tiere geschaffen, wie in diesem Fall ein Igelhotel.

Schon in der Vergangenheit wurden Lebensräume für Tiere geschaffen, wie in diesem Fall ein Igelhotel.

Die Stadt setzt sich konsequent für mehr Biodiversität im urbanen Raum ein. Durch die Errichtung von zahlreichen grünen Ecken, der Pflanzung von Bäumen am Hauptplatz und Bahnhofplatz im Rahmen der Grünen Achse sowie durch Urban-Gardening-Projekte entstehen wertvolle Erholungsräume für Menschen sowie wichtige Lebensräume für Vögel, Schmetterlinge, Bienen und Co. Nun folgt ein weiterer Schritt: Durch das Interreg-Projekt „BioBox“ wird in Kooperation mit der FH Kärnten Villachs erster Biodiversitätspark aus der Taufe gehoben. „Gemeinsam schaffen wir einen vielfältigen Lebensraum, der Menschen sowie Tieren zugutekommt und einen weiteren Beitrag zur Artenvielfalt in Villach leistet“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Mitmachen im Biodiversitätspark Freitag, 17. April, 14 bis 17 Uhr, Tafernerstraße 37 (gegenüber Parkplatz Zentralfriedhof). Für den Bau der Fledermausboxen und Nistkästen wird um Anmeldung gebeten. Es gibt hierfür zwei Zeitfenster: 15 –16 Uhr (Anmeldung unter villach.at/fledermaus15) und 16 –17 Uhr: (Anmeldung unter villach.at/fledermaus16).

Am Freitag, 17. April, wird in der Tafernerstraße 37 ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es werden Fledermausboxen und Nistkästen gebaut, Hecken und Feuchtflächen werden angelegt, auch das Befüllen eines Insektenhotels sowie das Gestalten von Mikro-Teichen stehen auf dem Programm. Eine geführte Parktour bietet zudem spannende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert