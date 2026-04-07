Dichte Rauchwolken am Faaker See: Feuerwehren bekämpfen Brand

Dichte Rauchwolken erstrecken sich aktuell über den Faaker See. Laut ersten Informationen kam es im Bereich der Taborhöhe zu einem Brand. Der Einsatz läuft.

Vor kurzem ertönte rund um den Faaker See Sirenenalarm. Laut ersten Informationen kam es am Nachmittag im Bereich der Taborhöhe zu einem Waldbrand. Dichte Rauchwolken erstrecken sich über den Faaker See und sind von der Ferne aus zu sehen. „Die Rauchwolken sind sogar von der A2 aus sichtbar“, berichtet ein Augenzeuge. Auch aus den umliegenden Ortschaften erreichten die Redaktion zahlreiche Bilder und Videos des Brandes.

©5 Minuten

Zahlreiche Feuerwehren bei Waldbrand im Einsatz

Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz, auch die Polizei ist vor Ort. Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt. Auch Hubschrauber sind vor Ort und unterstützen den Löscheinsatz. Weitere Einsatzkräfte werden nachalarmiert. Nähere Informationen folgen.

©5 Minuten | Auf der Taborhöhe brennt es.

©Leser | Dichte Rauchschwaden sind bereits von Weitem sichtbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert