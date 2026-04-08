Sirenenalarm am Faaker See: Löscheinsatz auf der Taborhöhe geht weiter

Sirenenalarm im Bezirk Villach-Land: Am Mittwoch werden die Löscharbeiten auf der Taborhöhe nahe dem Faaker See in Kärnten fortgesetzt. Sorge bereitet den Einsatzkräften vor allem die aufgehende Sonne ...

Am frühen Mittwochmorgen ertönten die Sirenen im Bezirk Villach-Land. Der Grund: Die Löscharbeiten auf der Taborhöhe im Bezirk Villach-Land werden fortgesetzt. Wie berichtet, ist dort aus bislang unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. Eine Fläche von ungefähr sechs Hektar ist betroffen.

Brandwache über Nacht eingerichtet

Bereits am Dienstag standen 24 Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirken Villach-Land und Villach-Stadt, sowie die Waldbrandzüge-West und -Ost des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes und der Feuerwehrflugdienst im Einsatz. Vor Ort waren außerdem drei Hubschraubern des Bundesministerium für Inneres. Löschwasser wurde aus dem nahegelegenen Faaker See entnommen. „Der Brand konnte weitgehend eingedämmt werden, jedoch bestehen weiterhin Glutnester“, heißt es vonseiten der Polizei. Über Nacht wurde daher eine Brandwache eingerichtet. Mehr dazu unter: 300 Einsatzkräfte im Löscheinsatz: Neue Details zum Waldbrand.

„Sonne könnte Waldbrand wieder befeuern“

Details zur Brandursache sind nach wie vor unklar. „Auch heute werden noch zehn Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Villach-Land zum Einsatz alarmiert“, berichtet Pressesprecher Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land gegenüber 5 Minuten. Ab 8 Uhr ist außerdem wieder ein Polizeihubschrauber vor Ort. Allen ist bewusst: „Die aufgehende Sonne wird den Brand sozusagen wieder befeuern.“ Warmuth betont aber, dass das nicht automatisch heißt, dass das Feuer erneut ausbrechen wird. „Es ist unter Kontrolle und wir werden alles daran setzen, es weiter einzudämmen.“

©Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land/Warmuth | Am Mittwoch werden die Löscharbeiten auf der Taborhöhe fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert