155 statt 100 km/h: Raser ohne Führerschein auf der A2 gestoppt

Die Kärntner Polizei zog in der Nacht auf Mittwoch einen Wiener auf der A2 Südautobahn aus dem Verkehr. Der 28-Jährige bretterte mit 155 km/h durch die 100er-Zone nahe Velden am Wörthersee.

Der Raser fiel kurz nach Mitternacht einer zivilen Polizeistreife ins Auge. Der Grund: Er war in der 100er-Zone auf der A2 Südautobahn zwischen Sternberg und Velden-West mit mehr als 155 km/h unterwegs. „Messtoleranz bereits abgezogen“, so die Beamten der Landesverkehrsabteilung (LVA). Sie hielten den 28-Jährigen an. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass der Wiener auch keine gültige Lenkberechtigung besitzt. „Darum war eine Führerscheinabnahme nicht möglich“ erklären die Polizisten. Der Mann wird angezeigt. Zudem erfolgt eine Anzeige gegen den Zulassungsbesitzer.