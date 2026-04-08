Feuerwehr kämpft weiter: Immer noch Glutnester auf Taborhöhe

Nach wie vor laufen die Löscharbeiten auf der Taborhöhe im Bezirk Villach-Land auf Hochtouren. Rund 120 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort. Ebenso der Polizeihubschrauber und die Bergrettung.

„Von einem ‚Brand aus‘ kann noch lange nicht gesprochen werden“, wie Pressesprecher Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land betont. Seit den frühen Morgenstunden stehen 120 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren wieder auf der Taborhöhe im Löscheinsatz. Wie berichtet, ist dort am Dienstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Mehr dazu unter: 300 Einsatzkräfte im Löscheinsatz: Neue Details zum Waldbrand.

Schweißtreibender Einsatz

„Die Bodenkräfte werden vom Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres bei den Löscharbeiten unterstützt“, erklärt Warmuth weiters. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes wurde außerdem die Bergrettung hinzugezogen. Mit mehreren Tanklöschfahrzeugen wird aktuell Wasser auf den Bergkamm gebracht. „Die Hauptarbeit besteht jetzt jedoch darin, dass mit Schanzwerkzeugen und sogenannten Rückenspritzen der Waldboden in den Brandabschnitten händisch umgegraben werden muss, um im Boden befindliche Glutnester ablöschen zu können“, so der Feuerwehrsprecher. „Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“