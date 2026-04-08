„Mopse“ verlässt VSV: „War stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde“
Jahrelang war Lukas Moser (24) dritter Torhüter beim EC VSV. Nun gehen der gebürtige Villacher und der Eishockeyclub getrennte Wege.
Wie am Mittwoch bekannt wurde, verabschiedet der EC iDM Wärmepumpen VSV von seinem langjährigen dritten Torhüter Lukas Moser. Der Villacher stand schon seit seinen ersten Eishockey-Schritten treu hinter den Adlern und gehörte über viele Jahre fest zur VSV-Familie. Im Laufe seiner Karriere sammelte der heute 24-Jährige zusätzlich Erfahrungen bei den Kitzbüheler Adlern, dem EHC Lustenau und dem ESC Steindorf.
Einsatz als Ersatzgoalie
Für die Profi-Mannschaft der Blau-Weißen absolvierte Moser insgesamt sieben Spiele. „Besonders in Erinnerung bleibt seine starke Leistung in der Saison 2024/25: Nachdem sich Stammtorhüter JP Lamoureux in Innsbruck verletzte, übernahm Moser kurzfristig Verantwortung und glänzte mit einem partiellen Shutout“, heißt es vonseiten des Vereins, der Moser für seinen Einsatz dankt.