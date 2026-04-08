Autohändler aus Lind ob Velden muss Insolvenz anmelden

2024 siedelte die META CAR GmbH von Villach in den Gewerbepark in Lind ob Velden. Nun wurde über das Vermögen des Autohändlers ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband ist die META CAR GmbH vorwiegend auf ein zahlungskräftiges, qualitätsorientiertes Klientel sowie Firmenkunden ausgerichtet. „Diese Positionierung erforderte höchste Standards bei Ausführung, Technik und Service, somit war dies auch kostenintensiver als ein normaler Werkstättenbetrieb“, heißt es im nunmehrigen Insolvenzantrag. Hinzu kam, dass sich ein Konkurrenzbetrieb am ursprünglichen Standort in Villach ansiedelte, welcher preislich deutlich unter dem Niveau des Autohändlers lag. Aus diesem Grund siedelte dieser im Frühjahr 2024 um, plante im Gewerbepark in Lind ob Velden durchzustarten. Doch auch das wurde nichts.

Konkursverfahren eröffnet

Dem Kreditschutzverband von 1870 zufolge wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma eröffnet. 25 Gläubiger sind betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 150.000 Euro. Angedacht ist der Fortbetrieb des Unternehmens sowie der Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Mindestquote von 20 Prozent. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Christian Köchl bestellt. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 18. Mai 2026 angemeldet werden.