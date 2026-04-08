Herzlos: Verletzter Welpe auf Kärntner Raststation ausgesetzt

Die Arbeit geht dem Kärntner Tierschutzverein Villach nie aus. Vor Kurzem bekamen sie erneut Zuwachs, der ihre Hilfe dringend benötigt. Denn wieder einmal wurde bei der Raststation Feistritz an der Drau ein Hund gefunden und an die Tierschützer übergeben. Am 31. März wurde der Welpe auf einer Wiese beim Rastplatz gefunden – „einfach ausgesetzt und sich selbst überlassen“, wie der Verein es beschreibt. Und nicht nur das, die junge Hündin „Maggy“ hatte außerdem einen Bruch am Hinterbein, der bereits tierärztlich versorgt wurde.

Nun sucht Maggy ein liebevolles Zuhause

Dass Tiere einfach ausgesetzt und bei ihnen abgegeben werden, ist für den Tierschutzverein Villach nichts Neues. „Für uns ist es leider schon zur traurigen Normalität geworden, dass Hunde auf Raststationen zurückgelassen werden“, erklären sie in den sozialen Medien. Glücklicherweise befindet sich Maggy bereits auf dem Weg der Besserung: „Sie beginnt bereits vorsichtig, ihr Beinchen wieder leicht zu bewegen“, berichten die Tierschützer. Nun hoffen sie nicht nur, dass die junge Hündin wieder vollständig genesen wird, sondern auch, dass sie schon bald ein liebevolles Zuhause findet, in dem sie nie wieder im Stich gelassen wird.

