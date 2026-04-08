Suchaktion auf der Gail endet glimpflich

Am Dienstag, 8. April, kam es auf der Gail zu einer Suchaktion, wie Hauptbrandmeister und Pressesprecher Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Gegen 20 Uhr erfolgte die Einsatzmeldung, nach der die Suche eingeleitet wurde. Im Einsatz standen laut Auskunft der Österreichischen Wasserrettung Villach, die selbst mit zwei Booten und acht Mann an der Suche teilnahmen, auch die Einsatzstelle Wernberg, die Drohneneinheit der Wasserrettung sowie die Hauptfeuerwache Villach und die Polizei. Die Suchaktion verlief erfolgreich: „Glücklicherweise konnte die gesuchte Person von der Polizei an Land aufgefunden werden“, so die Wasserrettung Villach, die sich bei allen beteiligten Kräften für die gute Zusammenarbeit bedankt.