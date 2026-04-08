Faschingsgilde trauert um erste Gardechefin – „Lei-Lei-DNA“ lebt weiter

Mit großer Trauer gab die Villacher Faschingsgilde am Mittwoch bekannt, dass ihre erste und langjährige Gardechefin verstorben ist. Sie verabschieden ihr "unvergessliches Mitglied" mit einem "letzten Lei-Lei".

„In tiefer Betroffenheit haben wir die traurige Nachricht vom Ableben eines wahren Herzstücks unserer Gilde erhalten.“ So beginnt ein Beitrag der Villacher Faschingsgilde vom 8. April 2026 in den sozialen Medien. Die Gilde trauert um ein langjähriges Mitglied, nämlich Elisabeth Grünwald.

Erste Gardechefin mit „Lei-Lei-DNA“

Die Senatorin h. c. hinterlässt eine große Lücke. Wie die Gilde beschreibt, war sie über Jahrzehnte hinweg „eine tragende Säule des Villacher Faschings“. Bereits in den 1960er-Jahren wurde sie zur ersten Chefin der Villacher Faschingsgarde und hinterließ dort große Spuren. „Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Energie und ihrem unvergleichlichen Charme prägte sie diese Ära maßgeblich“, heißt es seitens der Gilde. Außerdem trug Elisabeth Grünwald auch dazu bei, den Villacher Fasching über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt zu machen. Doch nicht nur sie selbst war eine große Faschingsfreundin: „Begeistert gab sie die ‚Lei-Lei‘-DNA auch an die nächsten Generationen ihrer Familie weiter“, erklärt die Faschingsgilde.

„Ein letztes, ehrfürchtiges Lei-Lei“

Als ihre aktive Zeit bei der Faschingsgilde endete, blieb sie ihr eng verbunden, ein Grund mehr, warum die Trauer nun groß ist. Besonders geschätzt wurden ihr unerschütterlicher Humor und ihr Engagement. „Sie war ein echtes Original und ein wahres Vorbild an Lebensfreude. Als Senatorin h.c. war sie ein geschätzter und geliebter Teil unserer Gemeinschaft und ein unvergessliches Mitglied unserer Faschingsfamilie“, so die Gilde. „Mit einem letzten, ehrfürchtigen und dankbaren Lei-Lei“ verabschieden sich ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und sprechen der Familie und allen Angehörigen ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.