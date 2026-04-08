Doppelte Hiobsbotschaft für Velden

Schlimmer geht’s (fast) nimmer! Zumindest aus Sicht von Marcel Kuster. Denn der Coach der Wörthersee-Kicker von ATUS Velden muss vor dem Kärntner Derby in der Regionalliga Mitte in Treibach zwei Horror-Nachrichten verdauen.

Die Diagnosen gab es auf einen Schlag: Zweimal Kreuzbandriss! Im KFV-Cup in Derby eins am Ostermontag (2:4 n. E.) mussten Stürmer Lukas Lausegger und Abwehrmann Luka Caculovic verletzt nach dramatischen Szenen früh runter. Kuster hatte unmittelbar nach der Pleite das Aus angesichts der Verletzungen seiner beiden Säulen für „zweitrangig“ erklärt. Nun bewahrheiteten sich die Befürchtungen des Aufstiegstrainers brutal. „Zweimal Kreuzbandriss! Das vordere, jeweils bestätigt“, seufzt „Kusti“ gegenüber 5 Minuten.

„Katastrophale Platzverhältnisse“

Mit Ansage? Die Akteure hatten vor dem Zustand des Rasens der Waldarena gewarnt. „Die Platzverhältnisse sind katastrophal, da tut man sich wirklich schwer Fußball zu spielen“, so Veldens Ex-Profi Mario Kröpfl, der das aber nicht etwa als Ausrede für seinen verschossenen Elfmeter gegen Treibach (Marlon Winter rutschte bei seiner Ausführung gar aus) gelten lassen wollte. „Das lasse ich unkommentiert“, so der Coach, für den die Aufgabe in der Regionalliga Mitte im Derby am Freitag nun indes nicht einfacher wird.

„Wir haben genug Leute“

Doch Kuster, der Lausegger und Caculovic bei der Arztwahl für die bevorstehenden OPs hilft, nimmt seine Rumpftruppe umso mehr in die Pflicht: „Wir haben genug Leute! Beide hatten in der Rückrunde nicht alle Partien von Anfang an gespielt.“