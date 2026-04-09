Nach 20 Jahren auf dem Eis: VSV-Verteidiger beendet seine Karriere

Mark Katic hängt die Schlittschuhe an den Nagel: Der 36-jährige Verteidiger beendete nach fast 20 Jahren mit über 1.100 Einsätzen seine Karriere. Drei Spielzeiten lang war er eine feste Größe in der Abwehr des EC VSV.

Schon früh schaffte Mark Katic den Einstieg ins Profi-Eishockey. Der 36-Jährige standim System der NHL rund um die New York Islanders und sammelte in Nordamerika viel Erfahrung, bevor ihn seine Karriere über Stationen in Deutschland, Schweden und Russland nach Österreich führte. Für die VSV-Adler bestritt der Verteidiger insgesamt drei Spielzeiten mit 137 Einsätzen, erzielte sechs Tore und bereitete 43 weitere Treffer vor. Auch abseits des Spielfeldes sei er für den Eishockeyklub eine große Bereicherung gewesen: „Mit seiner stets positiven Art sorgte er für gute Stimmung in der Kabine und ging mit großem Einsatz voran.“