Rettung am Dobratsch: Forstunfall forderte Villacher Einsatzkräfte

Nach einem Forstunfall im Villacher Stadtteil Heiligengeist musste die Feuerwehr einen Verletzten mittels Korbtrage über hunderte Meter durch unwegsames Waldgelände transportieren.

Am heutigen Donnerstagmittag kam es im Villacher Stadtteil Heiligengeist zu einem Rettungseinsatz im unwegsamen Gelände. Gegen 11:45 Uhr alarmierte die Feuerwehrleitstelle Villach die Hauptfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Fellach zu einem Forstunfall im Waldgebiet am Dobratsch.

©HFW Villach Ein Blick auf den Einsatz.

Glück im Unglück

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die verletzte Person bereits medizinisch durch das Rote Kreuz und den Notarzt des ARA-Flugrettungshubschraubers versorgt. Glücklicherweise war der Patient nicht unter den querliegenden Bäumen eingeklemmt, was die technische Rettung erleichterte. Dennoch erforderte der Abtransport aus dem bewaldeten Gebiet vollen körperlichen Einsatz der Feuerwehrkräfte. „Nachdem der Mann medizinisch erstversorgt worden war, konnte der Verletzte schonend mittels Korbtrage durch die Feuerwehr rund 500 Meter durch bewaldetes Gelände zum Rettungswagen, welcher an einem Forstweg abgestellt war, getragen werden“, berichtet OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Nach dem Transport durch das Unterholz wurde der Patient zum Hubschrauber gebracht und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach geflogen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst standen die Hauptfeuerwache Villach mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann sowie die FF Fellach im Einsatz.