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„Was ist da los“: Feuerwehreinsatz im Villacher Stadtteil Auen
Ein Linienbus verlor im Stadtteil Auen Kühlmittel. Die Einsatzkräfte aus Villach stehen im Einsatz, um die Flüssigkeit zu binden.
„Hallo was ist los bei uns im Stadtteil Auen, da fährt die Feuerwehr durch“, meldete eine Leserin gegenüber der Redaktion. 5 Minuten hat bei OBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt und Auskunft bekommen: „Ein Linienbus hat Kühlmittel verloren, wir und die FF Tschinowitsch Turdanitsch sind im Einsatz um es zu binden“, erklärt er. Wie lange die Einsatzkräfte noch vor Ort sind, ist unklar.
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