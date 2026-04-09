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Symbolfoto von 5min.at: Ein Villacher Feuerwehrmann vor dem Feuerwehrauto
Aktuell kommt es in Villach zu einem Feuerwehreinsatz.
Villach
09/04/2026
Einsatz läuft

„Was ist da los“: Feuerwehreinsatz im Villacher Stadtteil Auen

Ein Linienbus verlor im Stadtteil Auen Kühlmittel. Die Einsatzkräfte aus Villach stehen im Einsatz, um die Flüssigkeit zu binden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

„Hallo was ist los bei uns im Stadtteil Auen, da fährt die Feuerwehr durch“, meldete eine Leserin gegenüber der Redaktion. 5 Minuten hat bei OBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt und Auskunft bekommen: „Ein Linienbus hat Kühlmittel verloren, wir und die FF Tschinowitsch Turdanitsch sind im Einsatz um es zu binden“, erklärt er. Wie lange die Einsatzkräfte noch vor Ort sind, ist unklar.

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