„Was ist da los“: Feuerwehreinsatz im Villacher Stadtteil Auen

„Hallo was ist los bei uns im Stadtteil Auen, da fährt die Feuerwehr durch“, meldete eine Leserin gegenüber der Redaktion. 5 Minuten hat bei OBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt und Auskunft bekommen: „Ein Linienbus hat Kühlmittel verloren, wir und die FF Tschinowitsch Turdanitsch sind im Einsatz um es zu binden“, erklärt er. Wie lange die Einsatzkräfte noch vor Ort sind, ist unklar.