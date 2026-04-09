Villacher Hauptfeuerwache sammelt erneut Hilfsgüter für die Ukraine

Vom 15. bis 17. April sammelt die Hauptfeuerwache Villach wieder Hilfsgüter für die Ukraine. Benötigt werden Lebensmittel, Hygieneartikel und Technik.

Auch im fünften Kriegsjahr bleibt die Lage in der Ukraine durch zerstörte Infrastruktur und Versorgungsengpässe prekär. Vor diesem Hintergrund organisiert die Hauptfeuerwache Villach mit Unterstützung der Stadt und freiwilliger Helfer von Mittwoch, den 15., bis Freitag, den 17. April, eine erneute Sammelaktion für Hilfsgüter des täglichen Bedarfs. Die Initiative knüpft an ein langjähriges Engagement an: Seit Beginn des großflächigen Krieges im Februar 2022 konnten bereits 40 Hilfstransporte mit rund 500 Tonnen Material in die betroffenen Regionen geliefert werden.

©zVg Andreas Kuchler Verschiedene Gegenstände werden benötigt.

Diese Gegenstände sind gefragt

Die aktuelle Sammlung orientiert sich an den konkreten Hilferufen der Partner vor Ort. Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Getränke und Hygieneartikel wie Waschmittel oder Windeln. Auch medizinische Hilfsmittel wie Rollstühle, Rollatoren und Verbandsmaterial sowie technische Geräte, insbesondere Stromaggregate und Fahrräder, stehen im Fokus. Zudem werden Bekleidung, Decken, Matratzen, Hausrat sowie Spielsachen und Schulartikel entgegengenommen. Um die Logistik und Verteilung zu beschleunigen, bittet die Feuerwehr darum, die Sachspenden nach Möglichkeit in beschrifteten Kartons abzugeben.

©zVg Andreas Kuchler Zudem werden Bekleidung, Decken, Matratzen und Co. entgegengenommen.

Zu den Terminen

Die Abgabe der Spenden ist in der Hauptfeuerwache Villach in der Kasernengasse 2 möglich. Die Annahmezeiten sind am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 19 Uhr. Neben Sachgütern ist auch finanzielle Unterstützung willkommen, um die Transportkosten und gezielte Zukäufe vor Ort zu ermöglichen.