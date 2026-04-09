Volles Haus beim Sicherheitsabend in Wernberg

Das Thema Sicherheit bewegt die Gemüter: Auf Einladung der Gemeinde Wernberg (Villach-Land) füllte sich der Sitzungssaal des Gemeindeamtes kürzlich bis auf den letzten Platz. Unter dem Titel „Eigentums- und Einbruchsschutz“ informierten die Kriminalpräventionsexperten Stefan Wille (PI Arnoldstein) und Thomas Buchegger (PI Velden) über effektive Schutzmaßnahmen für die eigenen vier Wände.

Tipps für den Alltag

Bürgermeisterin Doris Liposchek, die neben Vizebürgermeister Christian Mitterböck und Amtsleiterin Anja Schweda zahlreiche Bürger begrüßte, betonte die Relevanz der Prävention. Im Fokus standen dabei einfache, alltagstaugliche Tipps, die sowohl für Wohnungs- als auch für Hausbesitzer ohne hohen technischen Aufwand sofort umsetzbar sind, um das Sicherheitsgefühl und den Schutz des Eigentums nachhaltig zu steigern.