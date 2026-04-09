Skip to content
Region auswählen:
/ ©Gemeinde Wernberg
Das Bild auf www.5min.at zeigt das große Interesse am Präventionsvortrag in Wernberg.
Das Interesse am Präventionsvortrag war groß.
Wernberg
09/04/2026
Thema Einbruch

Volles Haus beim Sicherheitsabend in Wernberg

Sicherheit im Fokus: Experten der Kriminalprävention gaben in Wernberg wertvolle Tipps zum Einbruchsschutz für Haus und Wohnung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Das Thema Sicherheit bewegt die Gemüter: Auf Einladung der Gemeinde Wernberg (Villach-Land) füllte sich der Sitzungssaal des Gemeindeamtes kürzlich bis auf den letzten Platz. Unter dem Titel „Eigentums- und Einbruchsschutz“ informierten die Kriminalpräventionsexperten Stefan Wille (PI Arnoldstein) und Thomas Buchegger (PI Velden) über effektive Schutzmaßnahmen für die eigenen vier Wände.

Tipps für den Alltag

Bürgermeisterin Doris Liposchek, die neben Vizebürgermeister Christian Mitterböck und Amtsleiterin Anja Schweda zahlreiche Bürger begrüßte, betonte die Relevanz der Prävention. Im Fokus standen dabei einfache, alltagstaugliche Tipps, die sowohl für Wohnungs- als auch für Hausbesitzer ohne hohen technischen Aufwand sofort umsetzbar sind, um das Sicherheitsgefühl und den Schutz des Eigentums nachhaltig zu steigern.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: