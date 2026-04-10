Falsche Bankmitarbeiterin bringt Villacherin um fünfstelligen Betrag

In Villach wurde eine 72-Jährige Opfer eines dreisten Telefonbetrugs. Eine Unbekannte gab sich als Bankmitarbeiterin aus und brachte die Frau dazu, hohe Geldbeträge zu überweisen.

Ein Anruf am Donnerstagnachmittag, dem 9. April, veränderte für eine 72-jährige Villacherin alles. Gegen 15.36 Uhr meldete sich eine unbekannte Frau mit österreichischer Mobilfunknummer. Sie gab sich als Mitarbeiterin der Bank aus und schilderte eine angeblich dringende Situation. Laut ihren Angaben sei eine Überweisung nach Zypern vom Konto der Pensionistin durchgeführt worden. Die Frage, ob diese Transaktion von ihr selbst veranlasst wurde, verneinte die 72-Jährige.

Druck aufgebaut und Vertrauen ausgenutzt

Daraufhin setzte die Anruferin gezielt nach. Sie erklärte, die Überweisung könne noch gestoppt werden, allerdings nur, wenn die Villacherin sofort handele. Die vermeintliche Bankmitarbeiterin forderte sie auf, persönlich zur Bank zu gehen und dort mehrere Überweisungen durchzuführen. Die Frau folgte diesen Anweisungen und tätigte schließlich drei Überweisungen in der Höhe von mehreren 10.000 Euro.

Schaden noch unklar

Erst später wurde klar, dass die 72-Jährige einem Betrug aufgesessen war. Ob der finanzielle Schaden noch verhindert werden kann, ist derzeit offen. „Zum Zeitpunkt der Anzeigenlegung kann noch nicht gesagt werden, ob es ihrer Bank möglich ist, die Überweisungen zu stornieren und den eingetretenen Schaden zu verhindern. Weitere Ermittlungen folgen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.