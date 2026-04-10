Velden wird am Wochenende zur Radsport-Hochburg

Mit prominenten Debütanten, einem internationalen Teilnehmerfeld und seiner Zugehörigkeit zur UCI Gravel World Series baut das Wörthersee Gravel Race seine Position als eines der führenden Gravel-Events Europas konsequent weiter aus. „Auf mein Gravel-Debüt beim Wörthersee Gravel Race freue ich mich sehr. Nach einer intensiven Skisaison bin ich gespannt, wie ich mich wieder auf zwei Rädern behaupten kann und was in meinen Beinen steckt“, erklärt der deutsche Ausdauersportler Anton „Doni“ Palzer, der erstmals ein Gravelrennen bestreitet. Auch Jake Burke, Sieger des Ötztaler Radmarathons im Jahr 2024, startet heuer in seine erste Gravel-Saison.

Velden rüstet sich für Gravel-Race-Wochenende

Mit Jana Gigele, der amtierenden österreichischen Staatsmeisterin, und Lukas Pöstlberger gehen zudem zwei bekannte heimische Namen an den Start. „Die Vorbereitungen sind gut gelaufen und die Form sollte stimmen, um ein gutes Ergebnis einzufahren“, glaubt Pöstlberger. In Summe werden 1.700 Teilnehmende am 11. und 12. April 2026 in Velden erwartet. Der Fitnessparcours zieht sich vom Faaker See, über den Drauradweg in St. Jakob im Rosental bis zum Streklhof in Aich.