Luxus-Resort auf der Gerlitzen bekommt Acht-Millionen-Euro-Upgrade

Vor wenigen Tagen haben die Umbauarbeiten im Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe begonnen. Bis Juni soll dort ein neuer Spa-Bereich entstehen. Geplant sind außerdem ein Infinity-Pool sowie ein Mitarbeiterhaus.

Mit dem Ende der Wintersaison haben die Umbauarbeiten im Mountain Resort Feuerberg begonnen. In den kommenden acht Wochen will die Betreiberfamilie Berger dort „Raum für Neues schaffen„. Das geht aus dem Newsletter des Hotelbetriebs auf der Gerlitzen Alpe hervor.

Hotel rüstet auf

Geplant ist unter anderem die Errichtung eines neuen See-Spas mitsamt Sauna direkt im Almsee, eines Family-Infinity-Pools sowie mehrerer, großzügiger Ruheräume und einer Gartenlounge. „Besonders freue ich mich über den Infinity-Pool, den auch Familien nutzen können“, so Hotelier Emanuel Berger. Darüber hinaus entsteht ein Team-Haus, eine weitere Luxus-Suite sowie drei moderne Familienzimmer. Für die Modernisierung werden 8,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Knappe Bauzeit

„Jedes Jahr stecken wir viel Herzblut in die Weiterentwicklung des Feuerbergs – dieses Jahr ist es unser bisher größtes Projekt. Die knappe Bauzeit wird uns und allen beteiligten Gewerken einiges abverlangen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir es wieder schaffen“, betont Feuerberg-Gründer Erwin Berger. Die Wiedereröffnung des Resorts ist für den 4. Juni geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 09:02 Uhr aktualisiert