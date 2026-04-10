Rekord-Zahlen trotz Krise: Wie Velden gemeinsam das Unmögliche schafft

Es sind Zahlen, die mancherorts Neid auslösen könnten: Ein sattes Plus von fast 20 Prozent im Jänner, eine geradezu unglaubliche Steigerung von 46,8 Prozent im Februar und ein weiteres Plus von 13,6 Prozent im März. Velden boomt – und das mitten im Winter! Doch wer glaubt, dieser Erfolg sei ein reiner Selbstläufer, der irrt gewaltig. Das Geheimnis? Ein unvergleichlicher Zusammenhalt, der Velden weiter nach vorne bringen soll.

Ein Ort rückt zusammen

Hannes Markowitz, der Kopf hinter der Veldener Tourismusgesellschaft (VTG), weiß genau, dass diese Zahlen kein Produkt des Zufalls sind. Während andere Destinationen mit der Kaufkraftzurückhaltung kämpfen, hat Velden eine Dynamik entwickelt, die fast schon trotzig wirkt. Markowitz führt diesen Erfolg auf eine ganz bestimmte soziale Komponente zurück, die man in Hochglanzprospekten oft vergeblich sucht. „Velden zeigt eindrucksvoll, was ist, wenn ein ganzer Ort gemeinsam an einem Strang zieht: Engagement, Innovationskraft und gelebte Gastfreundschaft machen unseren Ort stärker denn je“, erklärt der Tourismus-Chef überzeugt im Gespräch mit 5 Minuten. Es ist dieses „Wir-Gefühl“, das die Basis für den aktuellen Höhenflug bildet.

©Veldener Tourismus GmbH VTG-Chef Hannes Markowitz: „Nur gemeinsam sind wir stark.“

Stabilität als Rettungsanker in stürmischen Zeiten

Doch Zusammenhalt allein bezahlt keine Rechnungen. In einem wirtschaftlichen Umfeld, das von massiven Kostensteigerungen geprägt ist, braucht es Fingerspitzengefühl und harte Fakten. Die VTG hat hier bewusst auf Sicherheit gesetzt. Die Verschiebung der Abgabenreform und der Motorbootabgabe waren strategische Schachzüge, um den Betrieben in der kritischen Phase die nötige Luft zum Atmen zu verschaffen. Markowitz betont die Notwendigkeit dieser Leitplanken: „Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ist es uns gelungen, mit klaren Rahmenbedingungen und einem starken Miteinander Stabilität zu sichern und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.“ Diese Verlässlichkeit hat ein Klima geschaffen, in dem Investitionen und Mut wieder möglich sind.

Zwischen Tradition und High-Tech-Surfen

Wer durch den Ort flaniert, spürt den Wandel. Es ist der Spagat zwischen dem bewussten Erhalt der Kärntner Wurzeln und dem Mut zu radikal neuen Projekten wie der „PopUp Surf-Welle“ im Ortskern oder internationalen Events wie dem Wörthersee Gravel Race. Für Hannes Markowitz ist genau diese Vielfalt das Herzstück der Marke Velden. „Besonders begeistert mich die Vielfalt unseres Angebots: Von internationalen Sportveranstaltungen über kulturelle und kulinarische Highlights bis hin zu innovativen Projekten im Ortskern. Velden präsentiert sich lebendig, modern und gleichzeitig tief verwurzelt“, so Markowitz. Aber: „Diese Balance ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, mutiger Entscheidungen und einer gemeinsamen Vision.“

©Veldener Tourismus GmbH | Auch am Ostermarkt in Velden war dieses Jahr einiges los. ©Veldener Tourismus GmbH | Auch am Ostermarkt in Velden war dieses Jahr einiges los. ©Veldener Tourismus GmbH | Auch am Ostermarkt in Velden war dieses Jahr einiges los.

Die Vision: Ein Sehnsuchtsort für ganz Europa

Der Blick in die Zukunft ist in Velden nicht von Angst, sondern von einer fast greifbaren Euphorie geprägt. Die Anbindung durch die Koralmbahn und der kommende Semmering-Basistunnel rücken den Wörthersee in das Zentrum der europäischen Reiselust. Der Anspruch ist dabei nichts Geringeres als die Marktführerschaft in Sachen Lebensqualität und zwar für alle. „Unser Anspruch bleibt es, Velden nachhaltig weiterzuentwickeln, als Lebensraum für Einheimische und als Sehnsuchtsort für Gäste aus ganz Europa“, gibt Markowitz die Richtung vor. Man wolle die kommenden Jahre mit „Zuversicht und Verantwortung“ nutzen, um den Vorsprung weiter auszubauen. Das Schlusswort des Tourismus-Managers klingt dabei wie ein Versprechen an jeden einzelnen Veldener, vom Hotelier bis zum Gast: „Velden 2026 steht für Qualität, Zusammenhalt und Zukunft. Ich bin überzeugt: Das Beste liegt noch vor uns.“ Bei dieser Erfolgsserie mag man ihm das sofort glauben.