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Das Bild auf 5min.at zeigt Spieler des EC VSV und des HC Pustertal.
Die VSV-Adler verstärken ihre Defensive mit Scott Walford.
Villach
10/04/2026
Neuverpflichtung

VSV-Headcoach: „Genau so einen Spielertyp haben wir gesucht“

Neuzugang in der Defensive: Der EC VSV hat den kanadischen Abwehrspieler Scott Walford verpflichtet. Der 27-Jährige gilt als klassischer Zweiwege-Verteidiger.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Der kanadische Verteidiger Scott Walford bringt internationale Erfahrung mit in die Draustadt. Nach Einsätzen in der AHL bei Syracuse Crunch und in der ECHL bei den Orlando Solar Bears stand er zuletzt beim Kalmar HC in Schweden unter Vertrag, wo er in 51 Spielen fünf Tore und zehn Assists erzielte.

VSV freut sich über Verstärkung 

„Scott war für uns eine absolute Wunschlösung“, freut sich VSV-Headcoach Pierre Allard über die Verpflichtung. „Er ist ein sehr multidimensionaler Spieler. Seine größten Stärken liegen klar in der Defensive, aber wir sehen auch, dass er offensiv Akzente setzen und Punkte liefern kann. Genau so einen Spielertyp haben wir gesucht.“

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