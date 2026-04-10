VSV-Headcoach: „Genau so einen Spielertyp haben wir gesucht“

Der kanadische Verteidiger Scott Walford bringt internationale Erfahrung mit in die Draustadt. Nach Einsätzen in der AHL bei Syracuse Crunch und in der ECHL bei den Orlando Solar Bears stand er zuletzt beim Kalmar HC in Schweden unter Vertrag, wo er in 51 Spielen fünf Tore und zehn Assists erzielte.

VSV freut sich über Verstärkung

„Scott war für uns eine absolute Wunschlösung“, freut sich VSV-Headcoach Pierre Allard über die Verpflichtung. „Er ist ein sehr multidimensionaler Spieler. Seine größten Stärken liegen klar in der Defensive, aber wir sehen auch, dass er offensiv Akzente setzen und Punkte liefern kann. Genau so einen Spielertyp haben wir gesucht.“