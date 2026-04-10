Einsatz am Tabor beendet: „Brand aus“ nach hartnäckigen Glutnestern

Nach tagelanger intensiver Arbeit der Einsatzkräfte auf der Taborhöhe beim Faaker See gibt es nun endgültige Entwarnung. Am Freitagmorgen um 8 Uhr konnte offiziell „Brand aus“ gegeben werden. Obwohl der Großteil der Feuerwehren bereits am Mittwochabend abrücken konnte und ein Ende der Löscharbeiten bereits für Donnerstag erwartet wurde, sorgten versteckte Glutnester für eine Verzögerung. OBI Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando bestätigte gegenüber 5 Minuten: „Seit 8 Uhr ist der Einsatz erledigt“.

©Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land/Warmuth Tagelang waren die Feuerwehren im Einsatz.

Kontrolle per Drohne

Dass die Helfer einen Tag länger als geplant vor Ort bleiben mussten, lag an der schwierigen Geländelage. Warmuth erklärt dazu: „Am gestrigen Vormittag beziehungsweise gegen Mittag wurde noch das eine oder andere Glutnest festgestellt worden ist. Aufgrund dessen sind noch einmal Einsatzkräfte in den Berg eingestiegen, wir haben dann die restlichen noch gelöscht“. Um jedes Risiko auszuschließen, blieb die Feuerwehr auch in der Nacht auf Freitag wachsam. Durch regelmäßige Kontrollfahrten und den gezielten Einsatz von Drohnenflügen wurde das Gebiet bis in die frühen Morgenstunden überwacht.

„Brand Aus“ um 8 Uhr

Da keine weiteren Hitzequellen mehr lokalisiert wurden, erfolgte die finale Meldung. „Nachdem das nicht der Fall war, konnte der Einsatz um 8 Uhr beendet werden“, so Warmuth abschließend. Für die beteiligten Feuerwehren und die Polizei gehen damit kräftezehrende Tage am Faaker See zu Ende.