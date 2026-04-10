Serie von Pkw-Einbrüchen in Kärnten? Auch Fahrzeuge in Villach betroffen

Eine nächtliche Überwachungskamera filmte gegen 3 Uhr morgens einen Unbekannten, der in Villach systematisch geparkte Autos kontrollierte. Nach ähnlichen Vorfällen in Maria Saal und Klagenfurt wächst die Sorge vor einer Serie.

In Villach-Auen kam es in der Nacht auf Freitag zu einem beunruhigenden Vorfall, der von einer privaten Überwachungskamera festgehalten wurde. Gegen 3 Uhr morgens habe eine Person systematisch versucht, die Türen mehrerer geparkter Fahrzeuge zu öffnen – jedoch ohne Erfolg. Ein betroffener Anwohner, der das Videomaterial der Redaktion zur Verfügung stellte, spricht von einem Einbruchsversuch, da der Unbekannte gezielt kontrolliert haben soll, ob die Autos in der besagten Einfahrt unverschlossen waren.

Kein Einzelfall

Der Vorfall ist kein Einzelfall in der Region: Erst zwischen dem 29. und 31. März ereigneten sich im Gemeindegebiet von Maria Saal im Bezirk Klagenfurt-Land mehrere ähnliche Diebstähle – wir haben berichtet. Auch dort nutzten die Täter die Nachlässigkeit von Fahrzeugbesitzern aus und suchten gezielt nach nicht verriegelten Autos. Der Leser gab an, am Nachmittag zur Polizei zu gehen. Die Landespolizeidirektion Kärnten konnte gegenüber 5 Minuten bislang noch keine nähere Auskunft geben, ob weitere Anzeigen oder ähnliche Vorfälle vorliegen. In jedem Fall mahnen die jüngsten Ereignisse zur Vorsicht: Fahrzeuge sollten stets konsequent versperrt und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückgelassen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 16:34 Uhr aktualisiert