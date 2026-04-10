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Das Bild auf 5min.at zeigt Geld und Autos.
Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderte Euro.
Villach
10/04/2026
Diebstahl

Diebstahl in Villach: Unbekannte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

In Villach wurden in der Nacht auf Freitag mehrere unversperrte Pkw bestohlen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

In der Nacht auf Freitag wurde das Villacher Stadtgebiet zum Schauplatz mehrerer Diebstähle. Bisher unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit bei mindestens zwei unversperrten Fahrzeugen aus und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Ein weiterer Versuch bei einem verschlossenen Wagen scheiterte – dieser befand sich unter einem videoüberwachten Carport, wir haben berichtet. Die Polizei ermittelt.

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