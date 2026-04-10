Diebstahl in Villach: Unbekannte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

In der Nacht auf Freitag wurde das Villacher Stadtgebiet zum Schauplatz mehrerer Diebstähle. Bisher unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit bei mindestens zwei unversperrten Fahrzeugen aus und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Ein weiterer Versuch bei einem verschlossenen Wagen scheiterte – dieser befand sich unter einem videoüberwachten Carport, wir haben berichtet. Die Polizei ermittelt.