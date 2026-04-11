Bekanntes Villacher Lokal steht vor Veränderung

Das "vEATnam" in der Italiener Straße in Villach steht vor großen Veränderungen. Das Lokal wird vergrößert und erhält ein neues Konzept. Der Umbau soll bereits im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Mit authentischer, vietnamesischer Küche haben die Geschwister Nam und Thuha Phung einen Nerv bei den Villachern getroffen. Seit mehr als sieben Jahren betreiben sie erfolgreich das Lokal „vEATnam“ in der Italiener Straße. Nun steht ein großer Umbau bevor.

„vEATnam“ wird umgestaltet und modernisiert

Wie die Betreiber auf Anfrage von 5 Minuten informieren, wird das gesamte Lokal modernisiert, neugestaltet und funktional optimiert. So wird das Projekt finanziert: „Ein Teil der Finanzierung erfolgt über ein community-basiertes Modell, bei dem uns langjährige Gäste und Unterstützer begleiten. Dieser Ansatz ist für uns nicht nur finanziell sondern auch emotional ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts.“ Für die Betreiber ist es „ein schönes Zeichen dafür, dass hinter veatnam nicht nur ein Lokal, sondern ein echtes Netzwerk an Menschen steht, die diesen Weg mit uns gehen.“

Betrieb soll solange wie möglich weiter laufen

Um alle Details bestmöglich umzusetzen, nehme man sich bewusst Zeit. Die Betreiber „hoffen bald die time-line finalisieren zu können.“ Ein genaues Datum ist derzeit nicht bekannt. Dies könnte aber schon im Sommer oder Herbst 2026 der Fall sein. Bis dahin soll der Lokalbetrieb so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben. „Dennoch wird es in der finalen Phase – wenn unsere neue Küche eingebaut wird – zur kurzzeitigen Schließung kommen“, heißt es.

Neues Konzept: Angebot wird erweitert

Mit dem neuen Konzept soll das „vEATnam“ zum „vEATnam bistro“ weiterentwickelt werden. „Kulinarisch bleibt natürlich die vietnamesische Küche.“ Wer Sorge hat, dass die „all time classics“ von der Karte verschwinden könnten, den können die Betreiber beruhigen, denn diese bleiben erhalten. Geplant sind unter anderem frühere Öffnungszeiten, auch wird das bestehende Angebot um „eine kleine Auswahl an vietnamesischen Frühstücksspeisen sowie auch klassischen vietnamesischen Kaffee erweitert. Ebenso wird das Lokal durchgehend geöffnet sein.“ Integriert wird auch eine Familien- und Spielecke. Weiters sollen auch eigene Produkte zum Verkauf angeboten werden.