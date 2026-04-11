Pkw-Knacker in Villach unterwegs: „Das teure Zeug wollte er nicht“

Ein weiterer Leser aus Villach berichtet gegenüber der Redaktion von einer beunruhigenden Nacht, in der sowohl sein Auto als auch sein Keller Ziel eines Einbrechers wurden.

Gegenüber der Redaktion bestätigte ein Leser, dass bei dem Vorfall zwar die Sonnenbrille und Münzgeld gestohlen wurden, teure Werkzeuge jedoch im Auto zurückblieben.

Gegenüber der Redaktion bestätigte ein Leser, dass bei dem Vorfall zwar die Sonnenbrille und Münzgeld gestohlen wurden, teure Werkzeuge jedoch im Auto zurückblieben.

In Villach häufen sich derzeit Meldungen über Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen. Nachdem die Landespolizeidirektion Kärnten bereits über mehrere Vorfälle aufklärte, bei denen Gegenstände im Wert von hunderten Euro entwendet wurden, meldeten sich nun weitere Betroffene. Die Täter nutzen dabei gezielt die Sorglosigkeit von Autobesitzern aus, die ihre Fahrzeuge über Nacht nicht verriegeln.

Sonnenbrille und Münzen weg, Werkzeug noch da

Ein weiterer Geschädigter schilderte der Redaktion nun das Ausmaß eines Einbruchs in sein Kfz: „Bei uns wurde im Keller und in den Autos eingebrochen. Habe den Täter auch auf Bild wie er zumindest um 4:40 im Keller nach Sachen sucht. Meine Sonnenbrille sowie das ganze Münzgeld fehlt auch“, erklärte er gegenüber 5 Minuten. Der Vorfall wurde laut dem Leser bereits zur Anzeige gebracht. Die Vorgehensweise scheint dabei oft ähnlich zu sein: Die Täter prüfen Griffe von abgestellten Autos und dringen bei Erfolg lautlos in den Innenraum ein. „Leider waren unsere Fahrzeuge unverschlossen“, ergänzte er. Dennoch blieb ein noch größerer finanzieller Schaden aus, da der Unbekannte hochwertige Werkzeuge offenbar ignorierte. „Das teure Zeug wie eine Hilti oder Ladegeräte wollte er nicht“, so der geschädigte Villacher weiter.

Ermittlungen laufen

Ob es sich um Einzeltäter handelt oder ob die Fahrzeuge im Vorfeld gezielt ausgespäht wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei gestern schon berichtete. Es wird dazu geraten, Fahrzeuge auch auf Privatgrundstücken stets zu versperren und keine Wertgegenstände sichtbar im Innenraum liegen zu lassen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert