Kurskorrektur gegen Hass: Villach bringt Respekt zurück ins Netz

Wie gehen wir mit Hass und Fake News um? Ingrid Brodnig analysiert bei „Villach im Dialog“ die Schattenseiten der Digitalisierung und zeigt Wege zu mehr Respekt im Netz.

Unter dem Titel „Villach im Dialog“ steht am Mittwoch, dem 22. April, das Thema „Respekt im Netz“ im Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Villach im Dialog“ steht am Mittwoch, dem 22. April, das Thema „Respekt im Netz“ im Mittelpunkt.

Die digitale Transformation verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern stellt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor neue Herausforderungen. Unter dem Titel „Villach im Dialog“ steht am Mittwoch, dem 22. April, das Thema „Respekt im Netz“ im Mittelpunkt. Die Veranstaltung im Bambergsaal widmet sich der Frage, wie ein wertschätzendes Miteinander in Zeiten von Desinformation und zunehmender digitaler Gewalt gelingen kann.

„Online-Welt“ im Mittelpunkt

Als Gast referiert die Publizistin und Bestsellerautorin Ingrid Brodnig, die sich seit Jahren intensiv mit den Dynamiken der Online-Welt auseinandersetzt. In ihren Analysen beleuchtet sie, wie Hasskommentare und gezielte Falschinformationen öffentliche Debatten beeinflussen und welche Strategien zur Gegenwehr zur Verfügung stehen. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie dabei auch geschlechtsspezifischer Gewalt im digitalen Raum, ein Thema, das sie in ihrem aktuellen Werk „Feindbild Frau“ untersucht.

Schattenseiten des digitalen Wandels

Brodnig, deren Arbeit unter anderem mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis ausgezeichnet wurde, liefert fundierte Einblicke in die Mechanismen sozialer Medien und zeigt auf, wie der Einzelne sowie die Gesellschaft als Ganzes auf die Schattenseiten des digitalen Wandels reagieren können. Der Dialogabend beginnt um 18 Uhr in der Moritschstraße 2, eine Anmeldung ist erwünscht.