Nach Unfall in Villach: 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Villacher Bundesstraße (B 86) im Bereich Warmbad ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 9:25 Uhr kollidierten die Fahrzeuge eines 75-jährigen Mannes aus Villach und einer 60-jährigen Frau aus Klagenfurt aus bislang ungeklärter Ursache – wir haben berichtet. Während die Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und mit dem Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Villach gebracht wurde, verletzte sich der 75-Jährige schwer. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus geflogen werden, bestätigen die Beamten.

Beide Fahrzeuge total zerstört

Laut der Landespolizeidirektion Kärnten entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst standen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Möltschach mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz. Die B 86 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis 11:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.