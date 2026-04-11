Tausende Euro bei PKW-Einbruch in Villach gestohlen

Ein Unbekannter stahl in Villach mehrere tausend Euro aus einem PKW. Er entwendete eine Tasche samt Tageslosung eines Lokals, wie die Polizei berichtet.

Am Samstagmittag kam es in Villach zu einemkostspieligen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen 12:20 und 12:45 Uhr eine lederne Herrenumhängetasche aus einem geparkten PKW. Es ist ein weiterer Zwischenfall in nur wenigen Tagen, welcher ein unverschlossenes Fahrzeug betrifft.

Seitenscheibe war offen

Besonders bitter: In der Tasche befanden sich nicht nur persönliche Dokumente und Schlüssel, sondern auch die Tageslosung eines lokalen Gastronomiebetriebes in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Täter eine geöffnete Seitenscheibe, um die Fahrertür zu entriegeln und so an die Beute zu gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 17:35 Uhr aktualisiert