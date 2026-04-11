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Das Bild auf www.5min.at zeigt mehrere Werkzeuge.
Mitgebrachte Haushaltsgegenstände werden in Wernberg repariert.
Wernberg
11/04/2026
Repair Cafe

Rettung für Toaster & Co: Repair-Cafe geht in die zweite Runde

Die Gemeinde Wernberg veranstaltet am 17. April ein Repair-Café zur Instandsetzung defekter Alltagsgegenstände. Experten unterstützen im Feuerwehrhaus bei der Reparatur von Elektrogeräten und Spielgut.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

In einer Zeit, in der defekte Elektrogeräte oder kaputtes Spielzeug oft direkt im Müll landen, setzt Wernberg ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur. Am Freitag, den 17. April, verwandelt sich der Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses von 15 bis 18 Uhr in eine offene Werkstatt.

Alte Gegenstände bekommen neues Leben

Das Konzept des Repair-Cafés bietet die Gelegenheit, Alltagsgegenstände wie streikende Föhne, leistungsschwache Toaster oder defekte Lampen nicht einfach zu ersetzen, sondern ihnen unter fachkundiger Anleitung ein zweites Leben zu schenken. Der Fokus liegt dabei auf der gemeinsamen Arbeit: Besucherinnen und Besucher können ihre mitgebrachten Schätze entweder eigenständig reparieren oder sich von anwesenden Fachleuten unterstützen lassen.

So kann man sich anmelden

Um die Reparaturen besser koordinieren zu können, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird von KEM-Manager Lukas Molzbichler telefonisch unter 0664/4033770 oder per E-Mail an kem@rm-villach-umland.at entgegengenommen.

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