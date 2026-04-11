„Den hol ich mir“: Autofahrer verfolgte Kärntner bis in den Wald

In Föderlach eskalierte ein Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem Läufer massiv. Nach einer Verfolgungsjagd lauerte der Fahrer der Gruppe ohne Kennzeichen auf und schrie heftige Drohungen.

Ein dramatischer Vorfall am Samstagnachmittag in Föderlach (Gemeinde Wernberg / Villach-Land) sorgt derzeit für Entsetzen bei mehreren Kärntnern. Was als herkömmlicher Ausflug einer Gruppe begann, endete in einer gefährlichen Verfolgungsjagd.

„Irgendwann muss er wieder raus“

Gegen 15:40 Uhr war eine Gruppe von Ausflüglern sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad unterwegs, als die Situation völlig unvermittelt eskalierte. Ein Zeuge schildert den Moment des Angriffs gegenüber 5 Minuten: „Gegen 15:40 Uhr waren wir als Gruppe in Richtung Föderlach unterwegs – auf dem Rad und zu Fuß. Plötzlich hörten wir ein langes, etwa zehnsekündiges Hupen. Ein junger erwachsener Mann hielt abrupt an, sprang aus seinem Wagen und verfolgte unseren Läufer unter lauten Beschimpfungen und Drohungen.“ Der Läufer konnte sich nur durch einen Sprung in den angrenzenden Wald in Sicherheit bringen. Der Aggressor ließ jedoch nicht locker und drohte lautstark: „Irgendwann muss er wieder raus, dann hab ich ihn!“, bevor er zunächst davonraste.

Geplantes Auflauern in der Unterführung

Die Gruppe setzte ihren Weg fort, entdeckte den Wagen jedoch kurz darauf in einer Unterführung wieder. Der Fahrer und sein Beifahrer hatten laut Zeugenaussagen mittlerweile die Taferln am Fahrzeug entfernt und warteten im Wagen. „Wir merkten uns direkt das Kennzeichen und setzten unseren Weg zunächst fort, da wir einer Eskalation aus dem Weg gehen wollten. Kurz darauf entdeckten wir das Auto versteckt in einer Unterführung.“

Erneute Attacke bei Notruf

Als die Gruppe die Polizei verständigte, eskalierte die Situation erneut. Der Fahrer raste ohne Kennzeichen auf die Gruppe zu und schrie weitere Drohungen aus dem Fenster: „Den H*rensohn hol ich mir“. Hintergrund der Raserei war offenbar eine vorangegangene Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Läufer. Der Autofahrer sei so dicht aufgefahren, dass er die Hand des Sportlers berührte. Statt Hilfe anzubieten, folgte die extreme Gewaltbereitschaft, wie der Leser erklärt.

Tiefer Schock bei den Beteiligten

Zwar konnte der Läufer später wohlbehalten von seiner Gruppe gefunden werden, doch die Fassungslosigkeit über die kriminelle Energie des Fahrers bleibt: „Wir sind über so ein Verhalten dermaßen entsetzt. Dass der Fahrer die Kennzeichen abmontierte, um unkenntlich zu bleiben und uns offensichtlich auflauerte. Besonders schwerwiegend ist für uns, was wäre gewesen wenn der Fahrer unseren Läufer tatsächlich aufgefunden hätte?“ Die Polizei wurde umgehend über den Vorfall sowie das Kennzeichen informiert.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 19:33 Uhr aktualisiert