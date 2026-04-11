„Schloss-Arrest“ in Villach: Radfahrer findet sein Rad fremdverkettet

In Villach wurde ein Fahrrad unfreiwillig blockiert, weil ein Unbekannter sein Schloss um zwei Räder schloss. Der Besitzer hofft nun auf eine schnelle Befreiung seines Drahtesels.

In Zeiten hoher Spritpreise und frühlingshafter Temperaturen ist der Umstieg auf das Fahrrad eigentlich die ideale Lösung. Für einen Radfahrer in Villach endete die geplante Fahrt jedoch abrupt vor einem Rätsel: Sein Rad wurde kurzerhand von einem Unbekannten „mitgefangen“. Wie der Betroffene in einer öffentlichen Facebook-Gruppe schildert, hat ein anderer Radbesitzer sein Schloss nicht nur um den eigenen Rahmen gewickelt, sondern auch an das Fahrrad des Villachers gesperrt. Damit ist das Zweirad des Geschädigten effektiv am Abstellplatz blockiert.

Appell an den Unbekannten

In der Hoffnung auf eine schnelle Lösung veröffentlichte der Villacher einen direkten Aufruf an den Verursacher: „Falls Sie der Besitzer dieses Rads sind, entfernen Sie bitte schnellstmöglich das Schloss, damit ich mein Fahrrad wieder benutzen kann.“ Der Ärger über die unfreiwillige Zwangspause ist deutlich spürbar, da die Blockade bereits über einen längeren Zeitraum andauert: „Sie hindern mich seit gestern daran, mein Fahrrad zu benutzen – versuchen Sie das bitte nicht noch einmal, danke.“

Wartezeit für Villacher

Ob es sich bei der Aktion um ein bloßes Versehen beim schnellen Absperren handelte, ist unklar. Fest steht: Solange der unbekannte Besitzer des zweiten Rades nicht auftaucht, bleibt die Mobilität des anderen Villachers vorerst eingeschränkt. Es bleibt für ihn zu hoffen, dass der Schlüssel zum Erfolg – und zum Schloss – bald gefunden wird.