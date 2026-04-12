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Das Bild auf 5min.at zeigt die U11 des VSV Unihockey.
Die U11 des VSV Unihockey freut sich über den slowenischen Meistertitel.
Villach
12/04/2026
Cool!

Erstmals slowenischer Meistertitel für Nachwuchs des VSV Unihockey

Große Freude beim VSV Unihockey: Die U11 feiert den Titel der offenen slowenischen Meisterschaft.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Der Nachwuchs ganz groß: Am Finaltag im slowenischen Poljane gab es im Semifinale zuerst einen 8:2 Erfolg über den Lokalrivalen KAC Floorball. Im Finale kann der Vorjahressieger FBK Polanska Banda, in einem hochklassigen Match, mit 5:2 bezwungen werden.

Der Titel geht das erste Mal nach Villach

Somit wandert der Titel erstmalig nach Villach, heißt es vonseiten des Vereins. Beeindruckend war zudem das Torverhältnis am Ende der Saison, die Villacher konnten in 14 Spielen unglaubliche 172 Tore erzielen. Auch der Titel des Topscorers ging mit Lukas Winkler nach Villach, freut sich der Verein abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt die U11 des VSV Unihockey.
©VSV Unihockey
Der Nachwuchs des VSV Unihockey freut sich über den slowenischen Meistertitel.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert
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