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Erstmals slowenischer Meistertitel für Nachwuchs des VSV Unihockey
Große Freude beim VSV Unihockey: Die U11 feiert den Titel der offenen slowenischen Meisterschaft.
Der Nachwuchs ganz groß: Am Finaltag im slowenischen Poljane gab es im Semifinale zuerst einen 8:2 Erfolg über den Lokalrivalen KAC Floorball. Im Finale kann der Vorjahressieger FBK Polanska Banda, in einem hochklassigen Match, mit 5:2 bezwungen werden.
Der Titel geht das erste Mal nach Villach
Somit wandert der Titel erstmalig nach Villach, heißt es vonseiten des Vereins. Beeindruckend war zudem das Torverhältnis am Ende der Saison, die Villacher konnten in 14 Spielen unglaubliche 172 Tore erzielen. Auch der Titel des Topscorers ging mit Lukas Winkler nach Villach, freut sich der Verein abschließend.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert
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