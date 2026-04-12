Goalie Rene Swette bleibt weiter im „Adlerhorst“

Der EC iDM Wärmepumpen VSV gibt die Vertragsverlängerung von Torhüter René Swette bekannt. Der 37-jährige Österreicher bleibt den Adlern damit weiterhin erhalten und geht in seine bereits fünfte Saison im VSV-Dress.

Für Swette ist es insgesamt bereits seine zweite Phase beim Klub: Er lief erstmals in der Saison 2016/17 aushilfsweise für die Blau-Weißen auf und absolvierte damals zwei Einsätze. Nach weiteren Stationen unter anderem in Innsbruck, Lustenau, bei den Black Wings Linz sowie kurzzeitig bei den Dresdner Eislöwen kehrte er zur Saison 2023/24 in den “Adlerhorst” zurück. Seitdem steht er erneut im Tor des VSV.

Erfahrener Schlussmann weiter im Blau-Weißen Dress

Seit seiner Rückkehr absolvierte Swette insgesamt 15 Spiele im Dress der Blau-Weißen, von denen er sieben gewinnen konnte. Einmal wurde er dabei in den Playoffs auch während der Partie eingewechselt. Für den erfahrenen Schlussmann wird die kommende Spielzeit bereits seine 18. Saison in der höchsten österreichischen Spielklasse. In seiner Karriere konnte er mit dem EC-KAC zudem zwei Meistertitel feiern.

Neuer Vertrag unterschrieben

Auch in der vergangenen Saison wusste Swette als verlässlicher Backup zu überzeugen, heißt es vonseiten des Vereins. In sieben Einsätzen zeigte er solide Leistungen und kam auf eine Fangquote von 90,2 Prozent, ein starker Wert für einen Torhüter in dieser Rolle. Zudem parierte er im Vergleich zu den erwarteten Gegentoren mehr als vier Treffer zusätzlich und stellte damit seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis. Beim VSV hat der Routinier nun einen neuen Vertrag unterschrieben und wird damit auch in der kommenden Saison als Backup hinter Stammtorhüter Joe Cannata fungieren. Der EC iDM Wärmepumpen VSV freut sich, weiterhin auf die Erfahrung und Verlässlichkeit von René Swette zählen zu können, so der Verein abschließend.