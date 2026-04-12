LC Villach: Michaela Zwerger glänzt beim Auftakt des KLV Berglaufcups

Beim ersten Lauf zum KLV Berglaufcup am 11. April im Rahmen des 13. Glantaler Wasserweglaufs über 8,8 Kilometer überzeugte Michaela Zwerger vom LC Villach mit einer starken Leistung in der Altersklasse W60.

Die 59-jährige Athletin bewältigte die anspruchsvolle, kupierte Strecke in 53:02,0 Minuten und sicherte sich damit souverän den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Insgesamt waren 38 Teilnehmer am Start.

Drittschnellste Frau im Ziel

Besonders bemerkenswert sei dabei, dass Zwerger als drittschnellste Frau des gesamten Feldes ins Ziel lief und damit eindrucksvoll ihre Stärke im Berglauf unterstrich. Die Strecke führte über welliges Terrain mit kontinuierlichen Anstiegen und längeren Downhill-Passagen, die vielen Läuferinnen einiges abverlangten. „Ich laufe den Wasserweglauf trotzdem – auch wenn ich ihn wegen dem langen Abwärtslaufen eigentlich nimmer so mag“, meinte Zwerger mit einem Augenzwinkern. Mit diesem Erfolg feierte Michaela Zwerger einen gelungenen Einstieg in die Berglauf-Saison, teilt der Verein LC Villach abschließend mit.