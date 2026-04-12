Nervenkitzel pur: Bestsellerautor kommt für Lesung nach Villach

Es wird ein Abend, der Literatur hörbar, Musik spürbar und Spannung erlebbar macht: Der österreichische Bestsellerautor Bernhard Aichner kommt am kommenden Dienstag, dem 14. April 2026, für die Lesung „Crime in Concert“ ins Congress Center Villach (CCV). Mit einer Million verkauften Exemplaren zählt er inzwischen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Thrillerautoren. Bekanntheit erlangte er unter anderem durch sein Werk „Totenfrau“. Nun präsentiert Aichner exklusiv Auszüge aus seinem neuen Thriller „John“ – der fesselnden Fortsetzung seines Erfolgsromans „Yoko“. Musikalisch begleitet wird er dabei von dem renommierten Komponisten Peter WesenAuer. Karten sind in allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.

©W. Stadler Die Musik des Komponisten Peter WesenAuer soll die Spannung noch verstärken.