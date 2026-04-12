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Ein Bild auf 5min.at zeigt Bestsellerautor Bernhard Aichner.
Bestsellerautor Bernhard Aichner liest am Dienstag aus seinem neuen Thriller „John“.
Villach
12/04/2026
Crime in Concert

Nervenkitzel pur: Bestsellerautor kommt für Lesung nach Villach

Der österreichische Bestsellerautor Bernhard Aichner kommt am kommenden Dienstag, dem 14. April 2026, für eine besondere Lesung ins Congress Center Villach. Begleitet wird er dabei von dem renommierten Komponisten Peter WesenAuer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Es wird ein Abend, der Literatur hörbar, Musik spürbar und Spannung erlebbar macht: Der österreichische Bestsellerautor Bernhard Aichner kommt am kommenden Dienstag, dem 14. April 2026, für die Lesung „Crime in Concert“ ins Congress Center Villach (CCV). Mit einer Million verkauften Exemplaren zählt er inzwischen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Thrillerautoren. Bekanntheit erlangte er unter anderem durch sein Werk „Totenfrau“. Nun präsentiert Aichner exklusiv Auszüge aus seinem neuen Thriller „John“ – der fesselnden Fortsetzung seines Erfolgsromans „Yoko“. Musikalisch begleitet wird er dabei von dem renommierten Komponisten Peter WesenAuer. Karten sind in allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Komponist Peter WesenAuer.
©W. Stadler
Die Musik des Komponisten Peter WesenAuer soll die Spannung noch verstärken.
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