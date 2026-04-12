Hauchdünner Vorsprung entschied Gravel-Race-Finale

„Es war ein unglaubliches Rennwochenende mit perfekten Bedingungen und großartiger Stimmung“, resümmiert Renndirektor Julius Rupitsch. Wie berichtet, versammelt sich zwischen dem 10. und 12. April rund 1.700 Teilnehmende aus 40 Nationen für das Wörthersee Gravel Race in Velden. Die neu angepasste Strecke sorgte dabei für zusätzliche Dynamik. Letztendlich holte sich Jordan Habets aus den Niederlanden mit einer Zeit von 4 Stunden, 8 Minuten und 59,9 Sekunden den 1. Platz. Nur fünf Tausendstel dahinter lag Gustav Frederik Dahl aus Dänkemark. Auf den 3. Platz rangiert Luis Neff auf Deutschland mit einer Zeit von 4 Stunden, 11 Minuten und 29,7 Sekunden.

Siegerin bei den Damen kommt aus Übersee

Beste Dame war Nicole Frain aus Australien. Sie absolvierte den Parcour innerhalb von 4 Stunden, 37 Minuten und 25,7 Sekunden. Dahinter folgten Mieke Kröger aus Deutschland und Jana Gigele aus Österreich. „Die Entwicklung des Wörthersee Gravel Race in nur drei Jahren ist beeindruckend: sowohl sportlich als auch organisatorisch. Besonders freut uns das positive Feedback zur neuen Strecke“, so Rupitsch weiter. Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, ergänzt: „Das Wörthersee Gravel Race hat sich endgültig als internationales Top-Event etabliert. Mit tausenden Nächtigungen und Gästen aus aller Welt ist es ein enorm wichtiger Impuls für unsere Region und ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur führenden Gravel-Destination Europas.“ Alle Ergebnisse sind übrigens unter www.woerthersee-gravel.com einsehbar.