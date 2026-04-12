Nicht über, sondern mit Menschen reden: Offener Austausch zu Asyl

Aktuelle Fragen rund um Migration, Asyl und Vielfalt wurden am vergangenen Freitag, dem 10. April 2026, im Zuge der Dialogreihe „Im Gespräch mit dem BSA“ im Parkcafé Villach beantwortet.

Mit der Veranstaltung setzte der BSA Villach ein klares Zeichen für Dialog, Verständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit der Veranstaltung setzte der BSA Villach ein klares Zeichen für Dialog, Verständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der Bund Sozialdemokratischer Akademiker, Intellektueller und Künstler (BSA) lud am vergangenen Freitag zu einer Dialogveranstaltung ins Villacher Parkcafé. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen diesmal die Themen Migration und Asyl. Mansur und Alaaeddin teilten im Zuge dessen ihre persönlichen Erfahrungsberichte rund um ihre Herkunft, ihre Flucht, ihr Ankommen sowie ihr Leben in Österreich.

Begegnung auf Augenhöhe

Unter dem Motto „Nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen sprechen“ entstand ein Ort des offenen Austauschs und gegenseitigen Zuhörens. Viele Teilnehmende nutzten die Chance, ihre Gedanken einzubringen und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Durch den Abend führten Michaela Simschitz, Carmen Strauss und Werner Albel.