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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Ein Ausweichmanöver endete für einen Deutschen im Krankenhaus.
Rosental
12/04/2026
Gestürzt

Ein Schwerverletzter bei Radrennen am Wörthersee

Ein jähes Ende nahm eine Radsportveranstaltung für einen 28-Jährigen in Kärnten. Der Mann kam im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental zu Sturz, weil er einem Stein ausweichen wollte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Wie berichtet, ging am Wochenende eine Radsportveranstaltung am Wörthersee über die Bühne. Doch leider schafften es nicht alle über die Ziellinie. Ein Teilnehmer aus Deutschland musste stattdessen mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen werden. Laut der Polizei stürzte der Mann mit seinem Bike, als er einem größeren Stein ausweichen wollte. Dabei zog sich der Sportler eine schwere Verletzung zu.

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