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/ ©zVg. / VSV Unihockey
Ein Bild auf 5min.at zeigt die U13‑Nachwuchsmannschaft des VSV Unihockey.
Was für ein Erfolg! Das Villacher U13‑Team ist Floorballmeister in der slowenischen Liga.
Villach
12/04/2026
Slowenische Liga
#goodnews

Floorball‑Triumph: Villacher Nachwuchs holt sich Meistertitel

Die U13‑Nachwuchsmannschaft des VSV Unihockey krönte sich am Sonntag zum Floorballmeister. Die Villacher nahmen heuer erst zum zweiten Mal an der slowenischen Liga teil.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Die U13 des VSV-Unihockey hat bei der slowenischen Floorballmeisterschaft in Kranjska Gora den Meistertitel erkämpft. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr gelang dem Team diesmal der perfekte Durchmarsch. Bereits im Halbfinale bezwangen die Nachwuchsspieler den Heimverein Zelenci mit 6:3. Auch im Finale setzten sich die nunmehrigen Floorballmeister gegen Polanska Banda eindrucksvoll durch. „Die Villacher präsentierten sich defensiv kompakt, spielten offensiv mit viel Tempo und Kreativität und dominierten das Match über weite Strecken“, heißt es vonseiten des Vereins. Auch die 5-Minuten-Redaktion gratuliert herzlich zum Erfolg.

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