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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Am 12. April kam es in Villach zu einem Diebstahl.
Villach
13/04/2026
Einbruchsdiebstahl

Villach: Unbekannte erbeuten Motorsägen und Forstausrüstung

Am Wochenende kam es in Villach zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter machten sich an einem Pritschenwagen zu schaffen und entwendeten teure Gerätschaften.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 12. April 2026 in Villach eine auf einem Pritschenwagen montierte Metallkiste auf und stahlen daraus fünf Motorsägen und diverse Forstausrüstung, teilt die Kärntner Polizei mit. Der Wert der gestohlenen Waren beträgt mehrere Tausend Euro.

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