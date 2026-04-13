Großer Säuberungstag: Freiwillige Helfer befreien Hochtal von Müll

In Bad Bleiberg wurde im Rahmen des jährlichen Säuberungstages auch heuer wieder ein Zeichen für Umweltbewusstsein gesetzt.

In Bad Bleiberg fand auch in diesem Jahr der große Säuberungstag statt.

In Bad Bleiberg fand auch in diesem Jahr der große Säuberungstag statt.

Im Rahmen des jährlichen Säuberungstages in Bad Bleiberg haben zahlreiche freiwillige Helfer aller Altersgruppen das gesamte Hochtal von Abfall befreit und dabei eine beeindruckende Menge an Müll gesammelt.

Sensibilisierung der Bevölkerung

Obwohl die Marktgemeinde das ganze Jahr über bestrebt ist, Natur und öffentliche Flächen sauber zu halten, kommt dem Säuberungstag eine besondere Rolle zu, wird in einer Aussendung mitgeteilt. Er dient als wichtiger Impuls zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltschutz und nachhaltige Abfallentsorgung. Die Aktion macht deutlich, dass Sauberkeit kein Selbstverständnis ist, sondern tägliches Engagement erfordert, wird weiters betont. Über das Ergebnis ist Bürgermeister Christian Hecher hocherfreut: „Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten und Helferinnen und Helfern – sowie allen, die dazu beitragen, unser wunderschönes Hochtal das ganze Jahr über sauber zu halten. Ihr Einsatz ist ein wertvolles Geschenk an unsere Heimat und an kommende Generationen.“

Einladung ins Knappenhaus als Dankeschön

Als Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz wurden die freiwilligen Helfer im Anschluss an die Aktion ins historische Knappenhaus eingeladen, wo bei gemütlichem Beisammensein der erfolgreiche Säuberungstag gefeiert wurde. Ein großer Dank gebührt auch der Volksschule Bad Bleiberg, heißt es weiter, welche unter der Leitung von Direktorin Silke Steinacher auch mitwirkte.

©Marktgemeinde Bad Bleiberg Am Foto: Bürgermeister Christian Hecher

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 08:17 Uhr aktualisiert