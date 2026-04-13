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Das Bild auf 5min.at zeigt Michael Feusthuber.
Jungunternehmer Michael Feusthuber ist der neue Inhaber des Installationsbetriebs Zöchling GmbH Bäder & Heizungen.
Villacher
13/04/2026
Michael Feusthuber

Villacher Installationsbetrieb hat neuen Inhaber

Die Zöchling GmbH Bäder & Heizungen in Villach besteht seit dem 1. Oktober 2007 - gegründet von Brigitte Zöchling. Im November 2025 kam es zur Firmenübernahme.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Grund dafür ist die Erhaltung und das Fortbestehen des Installationsbetriebes, teilt das Unternehmen mit. „Gerade für den Fortbestand regionaler Handwerksbetriebe sehen wir diese Entwicklung als ein sehr positives Signal“, heißt es weiter.

Michael Feusthuber übernahm Installationsbetrieb

Der Betrieb feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und wurde von Jungunternehmer Michael Feusthuber, im November letzten Jahres übernommen. Feusthuber stammt aus Oberöstereich und ist Wahl-Villacher. Durch seine Großmutter, die hier geboren und aufgewachsen ist, hat er einen persönlichen Bezug zu Kärnten. Wie es heißt bleibt Brigitte Zöchling weiterhin unterstützend im Betrieb tätig und soll künftig schrittweise in den Ruhestand übergehen.

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