Nächster Abgang bei den Villacher „Adlern“

Derzeit befindet sich der EC iDM Wärmepumpen VSV im Aufbau des Kaders für die kommende Saison. Nun wird ein weiterer Abgang verkündet.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV und Nikita Scherbak haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Der 30-jährige Stürmer wird den Klub somit verlassen und künftig nicht mehr im blau-weißen Dress auflaufen.

Zwei Jahre beim EC VSV

Der in Moskau geborene Russe wechselte zur Saison 2024/25 aus der französischen Ligue Magnus (Angers) nach Villach und lief in den vergangenen zwei Jahren für die Adler auf. Insgesamt absolvierte Scherbak 103 Spiele für den VSV, erzielte dabei 23 Tore und steuerte 62 Assists bei. Mit insgesamt 87 Punkten sowie einer Plus-Minus-Bilanz von +9 zählte er zu den offensiv produktiven Spielern im Team. Auch international kann Scherbak auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken: So wurde er im NHL Entry Draft 2014 in der ersten Runde an 16. Stelle ausgewählt und absolvierte insgesamt 37 Spiele in der NHL für die Montréal Canadiens und die Los Angeles Kings.

Gemeinsame Zeit endet

Nach zwei Saisonen im blau-weißen Dress endet nun die gemeinsame Zeit in Villach. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, heißt es in einer Aussendung. Der EC iDM Wärmepumpen VSV bedankt sich bei Nikita Scherbak für seinen Einsatz und seine Leistungen und wünscht ihm für seine weitere sportliche sowie persönliche Zukunft alles Gute, so vom Verein abschließend.