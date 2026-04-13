Schock in der Pause: Polizeieinsatz bei VSV-Spiel

Am Samstag, den 11. April, reiste das Floorballteam des VSV-Unihockey nach Wien, um dort das erste Spiel der „Best of five“-Finalserie gegen den Wiener Floorballverein (WFV) zu absolvieren. Doch während alle Augen auf das Spiel gerichtet waren, passierte es: In der Kabine der Villacher waren dreiste Diebe am Werk. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde zwischen zweitem und drittem Drittel die Polizei gerufen. Laut VSV-Chef Stefan Rainer wurden nämlich Handys und Laptops gestohlen. Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es außerdem zu einer Spielverzögerung. Auf dem Feld lief es trotz der unliebsamen Unterbrechung gut für die Villacher, sie gewannen die Partie mit 4:3 im Penaltyschießen.